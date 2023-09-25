شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة لليوم السابع: غلق الملعب نهاية نوفمبر لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن أرضية الملعب تعمل بالتقنية الحديثة، حيث يحتاج لإراحة الأرضية مرة واحدة فقط فى العام، وتكون فى نهاية شهر نوفمبر ولمدة أسبوعين بسبب زراعة البذور الشتوية.
وأضاف رئيس هيئة استاد القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاستاد الدولي سيشهد العديد من التطورات الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يصل التراك الجديد للملعب في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى تغيير مقصورة الصحفيين والمقصورة الرئيسية بشكل كامل، فضلاً عن تطوير الطرق المؤدية إلى الاستاد.
وأوضح وليد عبد الوهاب أن الاستاد حاليا مستعد لاستضافة أي مباراة بحضور جماهيري كامل، وليس جزء منه فقط، مشيراً إلى أن الاستاد يستضيف مباريات 5 فرق هذا الموسم.
وكان استاد القاهرة الدولى قد استقبل وفداً رفيع المستوى مكوناً من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) والاتحاد المصري لكرة القدم، والشركة الإيطالية المنظمة لبطولة دورى السوبر الأفريقى فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2023.
وتابعت هذه الوفود كافة تجهيزات واستعدادات استاد القاهرة لاستقبال مباريات البطولة وتفقدوا خلال الجولة المقصورة الرئيسية لكبار الزوار والمركز الصحفى وأرضية الملعب وغرف اللاعبين وغرفة الكشف عن المنشطات وكشافات إضاءة الملعب.
وأشاد الحضور بجميع مرافق استاد القاهرة، وفى انتظار الانتهاء من اللمسات الأخيرة قبل انطلاق البطولة.
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