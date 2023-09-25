شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة لليوم السابع: غلق الملعب نهاية نوفمبر لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن أرضية الملعب تعمل بالتقنية الحديثة، حيث يحتاج لإراحة الأرضية مرة واحدة فقط فى العام، وتكون فى نهاية شهر نوفمبر ولمدة أسبوعين بسبب زراعة البذور الشتوية.

وأضاف رئيس هيئة استاد القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاستاد الدولي سيشهد العديد من التطورات الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يصل التراك الجديد للملعب في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى تغيير مقصورة الصحفيين والمقصورة الرئيسية بشكل كامل، فضلاً عن تطوير الطرق المؤدية إلى الاستاد.

وأوضح وليد عبد الوهاب أن الاستاد حاليا مستعد لاستضافة أي مباراة بحضور جماهيري كامل، وليس جزء منه فقط، مشيراً إلى أن الاستاد يستضيف مباريات 5 فرق هذا الموسم.