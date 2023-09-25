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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها مباراة الزمالك مع المقاولون، وبيرميدز مع البنك الأهلى، وحضور 30 ألف مشجع مباراة الزمالك وأرتا سولار، وإيقاف قيد الإسماعيلى.

 

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام  زامبيا ثم الجزائر  يومي 12 و 16 أكتوبر.

 

 رسميًا.. 30 ألف مشجع للزمالك فى مواجهة أرتا سولار باستاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي،  فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.

 

 

تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، قراراً بإيقاف القيد مجدداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكماً جديداً ضد النادي الإسماعيلي بإيقاف القيد، إثر الشكوى التى كان قد تقدم بها نادى كورهوجولي الإيفواري، والخاصة بصفقة انتقال عبد القادر كوليبالي إلى الدراويش، وتم تغريم الإسماعيلي 90 ألف دولار، يسددها للنادي الإيفواري.

 

رئيس استاد القاهرة لليوم السابع: غلق الملعب نهاية نوفمبر لمدة أسبوعين

 

أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن أرضية الملعب تعمل بالتقنية الحديثة، حيث يحتاج لإراحة الأرضية مرة واحدة فقط فى العام، وتكون فى نهاية شهر نوفمبر ولمدة أسبوعين بسبب زراعة البذور الشتوية.

 

 

يصطدم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بنظيره المقاولون العرب، عندما يحل ذئاب الجبل ضيفًا على الفارس الأبيض، في المباراة التي تجمعهما فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الثاني من عمر الجديد 2023 – 2024، ويدخل الزمالك المباراة باحثًا على أول فوز في البطولة بعد التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى بنتيجة 2 / 2، فيما يبحث المقاولون عن الفوز الأول أيضًا بعد الخسارة من بلدية المحلة بثنائية.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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