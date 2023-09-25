شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي كلوب كفر الشيخ يستضيف أكبر بطولة تنشيطية للكاراتيه بحضور 980 لاعبًا ولاعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة مجموعة أندية سيتي كلوب لبناء الفرق الرياضية بالأسلوب العلمي، وتوسيع قاعدة الممارسة المنظمة للرياضة، استضاف نادى سيتي كلوب كفر الشيخ بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بمشاركة 980 لاعبًا ولاعبة يمثلون 46 ناديًا ومركز شباب من محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

أقيمت البطولة وسط حضور جماهيري كبير بالصالة المغطاة بالنادي، فيما استضاف فندق سيتي كلوب الملاصق للنادي عددا من الوفود المشاركة.

وحرص فريق عمل سيتي كلوب بقيادة مديره عصام أبو زيد، على تقديم كافة التسهيلات للمشاركين لدى تنظيمهم للبطولة بما يليق بقدرات سيتي كلوب التنظيمية للأحداث والمناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص مجموعة أندية سيتي كلوب على المساهمة في الحركة الرياضية بتنظيم البطولات والتجمعات خاصةً في مراحل الناشئين لإعداد جيل المستقبل للرياضة المصرية.

كما يأتي ذلك في اطار الخدمة المجتمعية التي تؤكد مجموعة سيتي كلوب على القيام بها من خلال أفرعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية واستثمار منشآتها الرياضية الكبيرة في المحافظات لتحقيق استراتيجيتها القائمة على أن أعضاءها جزء من نسيج المجتمع والعمل الدائم للارتقاء به رياضيًا.

وتهدف مجموعة أندية سيتي كلوب إلى توسيع قاعدة اللاعبين الواعدين في ألعاب تتميز مصر بتفوقها على المستوى الدولى والأولمبي، ليكون لدينا قاعدة ممارسة كبيرة خلال خمس سنوات، تتجاوز عشرة آلاف لاعب ولاعبة، تُمكن اتحادات اللعبات المختلفة من الاختيار من بينهم للمنتخبات فى الأعمار السنية المختلفة، ويأتى كل ذلك فى إطار خطط الدولة فى اعداد الأبطال الأولمبيين.

وتتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب إلى اكتشاف ورعاية المواهب، بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وفي شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتي كلوب.

وتعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس علي البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى.