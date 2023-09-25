شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وفادى فريد على رأس قائمة سموحة استعدادًا للبلدية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل لموسم 2023 /2024.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة كالتالى..

حراس المرمى: الهاني سليمان، محمد أشرف، حسن تيمور

الدفاع: محمد مغربي، أحمد حكم، أحمد جمال، محمد مصطفى، أحمد خالد، محمود وحيد، شريف رضا

خط الوسط: حسين فيصل، أبوبكر محمد، لحسن دهدوه، إسلام جابر، حمدي علاء، محمود حليمو، عمرو قلاوه، عبداللطيف بن قسو ودوكو دودو ومصطفى البدري

خط الهجوم: فادي فريد وحسام حسن

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق بلدية المحلة غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دورى نايل موسم 2023 /2024.

وكان سموحة تعادل مع الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري نايل.