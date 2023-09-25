شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشلبى وإيشو فى هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق. خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما. خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو". ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله " نيمار " ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز