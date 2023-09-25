اخبار الرياضه

زيزو وشلبى وإيشو فى هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشلبى وإيشو فى هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الثانية لمسابقة الممتاز.

 

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

 

حراسة المرمى: محمد صبحي. 

 

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق. 

 

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

 

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

 

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

Advertisements

قد تقرأ أيضا