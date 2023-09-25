شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز موديست لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق للمشاركة أساسياً فى مباراة الإسماعيلي، بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستمر غيابه عن مباراة الأهلي ضد سان جورج الجمعة المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب موديست عن المشاركة مع الأهلي فى مباراتي سان جورج بسبب عدم قيده فى القائمة الأولية للبطولة الأفريقية، على أن يكون متاحا للمشاركة في دوري الأبطال بدءاً من دور المجموعات الأفريقي.

وحدد الجهاز الفني للأهلي برنامجاً بدنياً مكثفاً لتجهيز موديست، حتى يكون على أتم استعداد للمشاركة فى موقعة الإسماعيلي، بعدما شارك أساسيا فى مباراة المصري بافتتاحية الدوري، والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

ويتنافس موديست مع الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن على قيادة هجوم الأهلي في الموسم الحالي.

وتشهد مباراة الإسماعيلي استمرار غياب محمود كهربا بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات.