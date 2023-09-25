شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج الجواد «ميسي» بلقب المحطة الهولندية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أمس الأول في مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، ضمن سلسلة سباقات النسخة الثلاثين، وذلك في ختام الجولات الأوروبية للكأس الغالية.

ونجحت محطة هولندا في تحقيق مكتسبات مهمة وإضافية لمسيرة الكأس الغالية التي تجوب دول أوروبا والعالم، وذلك في ختام سباقاتها الأوروبية ال9 التي أقيمت في مضامير دول فرنسا وإيطاليا وبولندا والسويد وبلجيكا وبريطانيا وروسيا وألمانيا وهولندا.

وتمكّن الجواد «ميسي» الذي يعود إلى المالك فيدو كيرسميكرز، بإشراف المدرب تيمو كيرسميكرز وقيادة الفارس وليام مونجيل من تسجيل انتصار مهم في مسيرته المميزة، بعد أن تألق وأبدع في أدائه وأبهر الحضور الجماهيري في مضمار دوندخت بانطلاقته القوية واندفاعه الكبير في عمق المستقيم متخطياً الجواد «سلوى» للمالك وذنان ريسينغ، بفارق نصف طول، وتمكّن من حسم لقب القمة الهولندية على الكأس الغالية التي أقيمت لمسافة 2,150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة، وقطع البطل مسافة السباق في زمن 2:30:00 دقيقة.

وحظي السباق بإشادات وأصداء واسعة، بما يواكب مكانة الدولة والحدث الذي يقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم.

وشهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وعلي الشحي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مملكة هولندا، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تسلم المدرب تيمو كيرسميكرز والفارس وليام مونجيل كأس المحطة الهولندية.

كما شهد السباق حضور أعضاء السلك الدبلوماسي في هولندا، وهم: مارك جيريتسن مدير شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الهولندية، بجانب علي الظفيري سفير الكويت، عبدالله الحارثي سفير سلطنة عمان، ضيف الله الفايز سفير الأردن، سحر غانم سفيرة اليمن، عادل السفياني من سفارة السعودية، أحمد موسى من سفارة فلسطين.