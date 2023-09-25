تفاصيل إصابة لاعب الزمالك وخروجه من مباراة المقاولون بصحبة الطبيب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض حسام عبدالمجيد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك للإصابة خلال مواجهة المقاولون العرب التي تقام حاليا في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمراسل موقع الخليج 365 في ملعب استاد القاهرة التي تقام عليه المباراة: حسام عبدالمجيد تعرض للإصابة خلال التحام مع أحد لاعبي الفريق المنافس ولم يستطيع استكمال المباراة.

أضاف المراسل: "طبيب الفريق محمد أسامة أخطر المدير الفني الكولومبي أوسوريو بعدم استكمال اللاعب المباراة ونزل بدلا منه مصطفى الزناري".

أوضح: "اللاعب خرج من الملعب بصحبة الطبيب عقب انتهاء الشوط الأول على أن يتم تحديد مدى نوع الإصابة عقب المباراة".