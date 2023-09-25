الدوري المصري.. المقاولون يتعادل مع الزمالك في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول لنادي الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الزمالك يوسف أوباما 83، من ضربة رأس قوية، وتعادل المقاولون في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة 95 عن طريق أحمد علاء.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث ضغط الفريق الأبيض منذ البداية باحثا عن التقدم، بينما اعتمد المقاولون على الهجمات المرتدة والتنظيم الدفاعي.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للزمالك من قبل حكم المباراة لصالح مصطفى شلبي بداعي التسلل، كما تعرض مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد للإصابة في الشوط الأول وتم استبداله ونزل بدلا منه مصطفى الزناري.