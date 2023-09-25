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مدرب المقاولون يتوعد أحمد علاء بعد إحرازه هدف في الزمالك لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - علق شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على تعادل فريقه خلال مواجهة اليوم أمام الزمالك بهدف لكل فريق.

قال شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت عبارة عن لعب تكتيكي منذ البداية، والزمالك لم يتيح له الفرص الحقيقية في اللقاء".

أضاف: "غاب من المقاولون اليوم 8 لاعبين ولابد وأن أشكر جميع اللاعبين بسبب المجهود المبذول و حال خروجنا مهزومين مكنتش هحزن".

أوضح: "واجهنا نادي كبير وله اسم كبير وهو الزمالك اللي اتمناله التوفيق في المباراة المقبلة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية"

أتم: "سيتم معاقبة أحمد علاء صاحب هدف التعادل، حال ثبوت إشارته بشعار النادي الأهلي لاستفزاز جماهير الزمالك".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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