أوسوريو: خضنا فترة إعداد مماثلة لمانشستر سيتي.. وأتحمل تعثر الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك حزنه من فقدان نقطتين بالتعادل اليوم أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أوسوريو. خلال المؤتمر الصحفي: "فيه نوعين من اللعب فريق يحب يهاجم وفريق ينتظر رد الفعل، الفرق التي تعتمد على الدفاع تتحول بهجمات مرتدة دائما وهو ما وجهناه اليوم رغم أن فريقي لعب بشكل جيد".

أضاف: "اللاعبين الناشئين لعبوا مباراة مميزة للغاية وفي نهاية المباراة دخل مرمانا هدف من كرة ثابتة وهذه هي كرة القدم رغم أن المقاولون لم يصنع أي فرصة في المباراة".

أكمل: "اتحمل المسئولية كاملة، ولا تحملوا كل شيء على فترة الإعداد".

أوضح: "لم أبكي ولكني تأثرت، الشيء الوحيد الذي يجعلني أبكي هو صحة والدتي ولا أريد أن تعطوا الأمور أكبر من حجمها".

ألمح: "فترة الاعداد التي حدثت لفريق مانشستر سيتي هي نفسها التي خاضها الزمالك ولابد أن يعلم الجميع فترة الاعداد الطويلة أصبح موضة قديمة".

أتم تصريحاته: "أرحت اللاعبين المهمين من مواجهة اليوم أمام المقاولون لأَنِّي احتاجهم في مواجهة السبت المصيرية انهارده احنا في تاني مباراة في الدوري ومن الممكن تعويض النتائج لكن مباراة السبت لا يمكن التعويض حال عدم الفوز بثلاثة أهداف نظيفة".