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جدول ترتيب هدافى دورى نايل .. بيرسى تاو ينفرد بالصدارة

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القاهرة - سامية سيد - تصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو، مهاجم فريق الأهلى، جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى نايل عقب إقامة اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023 مباراتين، ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل، حيث استضاف الزمالك نظيره المقاولون العرب، بينما التقى بيراميدز مع البنك الأهلى.

 

 

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو

خطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو

 

 

وجاء جدول ترتيب هدافى دورى نايل كالتالى:
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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