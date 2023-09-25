شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وسجل يوسف أوباما هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 83، قبل أن يخطف أحمد علاء التعادل للمقاولون فى الدقيقة الـ 9 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبهذه النتيجة يحصد النقطة الثانية بعد التعادل فى الجولى الأول مع بيراميدز بنتيجة 2 / 2، فيما حصد المقاولون أول نقطة بعدما تعرض للهزيمة فى الجولى الأولى من بلدية المحلة بنتيجة 2 / 0.

ولم تشهد الربع ساعة الأولى من اللقاء أى خطورة تذكر من الفريقين على مرمى الآخر، لاسيما أن نسبة الاستحواذ للزمالك وصلت لـ67%. ومع دخول الربع ساعة الثانية هدد الزمالك مرمى المقاولون في الدقيقة 22 بعدما سدد أحمد عبد الرحيم ايشو كرة قوية مرت فوق مقص المرمى الأيمن لمحمود أبو السعود، وفي الدقيقة 24 سدد محمد سالم كرة رأسية قوية مرت فوق مقص مرمى الزمالك الأيسر. وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، تعرض حسام عبد المجيد للإصابة، ودفع خوان أوسوريو بمصطفى الزنارى بدلاً منه. أحداث الشوط الثاني أحداث الشوط الثاني

أحداث الشوط الأول

وقبل بداية الشوط الثانى أجرى أوسوريو ثلاث تبديلات بخروج محمد حسام "بيسو" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحاتم سكر، لحصول كل منهما على بطاقة صفراء، ودخل كلاً من محمد عبد الشافى، ومحمد أشرف روقا، وإبراهيما نداى.

وفى الدقيقة 50 ضغط الزمالك وكاد عمرو السيسى أن يسجل هدف التقدم لولا تصدى أبو السعود للكرة الرأسية، وفى الدقيقة 55 لجأ الحكم أمين عمر لتقنية الفار بداعى ارتطام الكرة بيد لؤى وائل لاعب المقاولون داخل منطقة الجزاء، إلا إن أمين عمر لم يقتنع بقرار حكم الفار، وأشار باستكمال اللقاء، دون أن يحتسب شيئ على المقاولون.

فى الدقيقة 63 سدد أحمد زيزو كرة رأسية كادت أن تسكن الشباك، لولا تألق محمود أبو السعود الذى تصدى للكرة، وفى الدقيقة 65 سجل مصطفى شلبى هدف التقدم للفارس الأبيض، بعد تمريرة من محمد أشرف روقا، وبكى الكولومبى خوانكارلوس أوسوريو، قبل أن تتدخل تقنية الفار وتلغى الهدف بداعى التسلل.

ودخل محمود شيكابالا فى الدقيقة 66 بديلاً لعمرو السيسى، وفى الدقيقة 79 هدد أمادو نياص لاعب المقاولون مرمى الزمالك، وفى الدقيقة 83 سجل يوسف أوباما هدف التقدم لفريق الزمالك.

وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سدد أحمد علاء لاعب المقاولون كرة صاروخية ارتطمت فى قائم مرمى الزمالك، وفى الدقيقة 99 سجل أحمد علاء هدف التعادل لذئاب الجبل.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق، خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من.. حراسة المرمى : محمود أبو السعود، خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي، خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر وأمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي والحبيب أحمد ومحمد مجلي وأحمد عيد .



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مباراة الزمالك والمقاولون العرب (6)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (7)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (8)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (9)



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مباراة الزمالك والمقاولون العرب (11)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (12)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (13)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (14)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (15)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (16)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (17)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (18)



مباراة الزمالك والمقاولون العرب (19)