شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة فيوتشر والداخلية.. والغازى لبلدية المحلة وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم طارق مجدى لادارة مباراة فيوتشر والداخلية غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر الدورى العام، بينما يدير الحكم محمد الغازى مباراة بلدية المحلة وسموحة غدا ضمن منافسات نفس الجولة.

يفقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، خدمات 11 لاعباً فى مباراة فريقه أمام بلدية المحلة غدا، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري نايل 2023/ 2024. ويغيب عن سموحة كل من "إيمانول إيهيزو، محمد عصام، محمد سعيد،.محمد هيثم، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، حسام محمد، عمرو محمد، محمد أشرف، طارق علاء، إبراهيم سامى".

وضمت قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة 22 لاعبا جاءت كالتالى..

حراس المرمى: الهاني سليمان، محمد أشرف، حسن تيمور

الدفاع: محمد مغربي، أحمد حكم، أحمد جمال، محمد مصطفى، أحمد خالد، محمود وحيد، شريف رضا

خط الوسط: حسين فيصل، أبوبكر محمد، لحسن دهدوه، إسلام جابر، حمدي علاء، محمود حليمو، عمرو قلاوه، عبداللطيف بن قسو ودوكو دودو ومصطفى البدري

خط الهجوم: فادي فريد وحسام حسن

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق بلدية المحلة غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دورى نايل موسم 2023 /2024.

وكان سموحة تعادل مع الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري نايل.