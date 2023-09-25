شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل حيث أستضاف الزمالك نظيره المقاولون العرب بينما التقى بيراميدز مع البنك الاهلى .

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو