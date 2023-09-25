شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع مستجدات ملفات العمل مع مديرى المديريات بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى ضوء متابعته لمختلف ملفات العمل بقطاعات الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على عقد لقاء موسع مع مديري مديريات الشباب والرياضة ومعاونيهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة مجموعة من قيادات الوزارة.

واطلع الوزير على خطط وبرامج مديريات الشباب والرياضة من حيث المشروعات المتنوعة، المقرر تنفيذها للنشء والشباب خلال الفترة المقبلة، والتى تتسق وسياسة الوزارة بجانب هدفها إلى توسيع قاعدة المستفيدين فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف الراهن المتعلق بتطوير البنية الإنشائية داخل مراكز آلشباب والأندية ومختلف المنشآت التابعة للوزارة، وخطة متابعة أعمال الصيانة بها، ورفع كفاءتها وما تحتاجه من متطلبات للمضى فى تنفيذها وفق الخطط المحددة لذلك فى إطار التطوير الشامل الذى تحرص الوزارة على تطبيقه داخل المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من جانب المديريات الفترة الماضية، والبرامج والأنشطة العديدة التى تم تنفيذها على نطاق واسع، مشيراً إلى المتابعة الدورية للمديريات وقياس الأداء بشكل متواصل سعياً لمزيد من التطور وتنفيذ المشروعات بشكل يتوافق ومتطلبات الشباب.

كما لفت الدكتور أشرف صبحى إلى مزيد من الاهتمام بالمبادرات الشبابية البناءة الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية بمشاركة أبناء مصر من النشء والشباب، واستمراراً لدعم الوزارة لمثل تلك المبادرات التى تعكس مدى إيجابية الشباب فى خدمة مجتمعهم.