شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا لمواجهة راية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بفريق طنطا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق راية، فى إطار منافسات الجولة الأولي من مسابقة دوري المحترفين لموسم 2023/ 2024.

وجاءت قائمة طنطا لمواجهة راية كالتالي:

أحمد ربيع الشيخ، احمد شوقي موسي، ميدو جمال، حسام غالي، محمد سمير الحسيني، احمد علي، احمد حسني، ساهر عبدالمنعم، كريم اسامة، محمد حسام الشرخة، احمد سيد عبدالهادي، فارس طارق، احمد السيد، شريف مجدي، محمد عادل، محمد عاطف، نانا انتوي، اسامة النجار، حسون محمد، محمد محسن شيكا، شهاب فتحي.

ونجح مسئولو طنطا في التعاقد مع 13 صفقة وهى: أحمد شوقى حارس المرمى، قادما من فريق المصرية للاتصالات، هشام سرحان مهاجم فريق تلا، أحمد سمير لاعب دكرنس، محمد حموشة لاعب هلال مطروح، على الفرارجي هاف يمين السويس والسكة الحديد السابق، موسي كانوتيه لاعب شباب طامية، وعلى العرابي لاعب المقاولون العرب، ومحمد عبد الرسول قادما من الألومنيوم، ومحمد رزق قادما من الإنتاج الحربى، محمد رمضان لاعب لافيينا، أحمد السيد لاعب كهرباء الإسماعيلية، سمير العراقي لاعب بتروجت، الحسيني سمير لاعب أسوان، فارس طارق لاعب فيوتشر.