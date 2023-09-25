شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع محترفة سنغالية لتدعيم سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إتمام التعاقد مع السنغالية فاتو دياني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الحالي.

وأوضح العوضي أن النادي أتم تعاقده مع فاتو، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى تعود بعثة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى القاهرة، مساء اليوم، قادمة من سنغافورة بعد انتهاء المشاركة فى مناسات بطولة كأس العالم، والتى أقيمت فى الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى.