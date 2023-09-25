شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الزمالك استحق ركلة جزاء والحكم تغاضى عن طرد حاتم سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الحكم الدولى السبق سمير عثمان عن الحالات التحكيمية في مباراة الزمالك والمقاولون العرب في اللقاء الذي انتهى على وقع التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وأوضح عثمان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس بعد اللقاء. هناك حالة طرد صريحة على حاتم سكر بسبب التدخل بتهور وبعنف زائد، وضربة جزاء الزمالك صحيحة لان لمسة اليد حدثت على خط الـ 18 والخط جزء من منطقة الجزاء.

وواصل الحكم الدولى السابق: الضربة الركنية التى تسببت فى هدف المقاولون العرب صحيحة حيث تم توضيح بالتصوير البطىء ان الكرة لمست قدم محمد عبد الغنى.

وانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دورى نايل".

وشهدت الدقيقة 65 من أحداث المباراة، إلغاء هدف للقلعة البيضاء أحرزه المهاجم مصطفى شلبي، بداعي التسلل.

ونجح يوسف إبراهيم أوباما، في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 83 من عمر وأحداث اللقاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، لتصل إلى أوباما ليسجلها في شباك ذئاب الجبل.

فيما نجح أحمد علاء في خطف هدف التعادل لصالح المقاولون العرب، في الوقت القاتل من الدقيقة الأخيرة للوقت المحتسب بدل من الضائع.