شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى نايل.. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة دورى نايل عقب إقامة اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل حيث أستضاف الزمالك نظيره المقاولون العرب بينما التقى بيراميدز مع البنك الاهلى .

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