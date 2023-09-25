شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحرم الزمالك من فوزه الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع المقاولون العرب تعادلاً ثمينًا في الوقت القاتل من مضيفه الزمالك بنتيجة 1-1، الاثنين، على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية للدوري المصري لكرة القدم.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 83 ليسجل هدف التقدم عن طريق يوسف إبراهيم «أوباما» (83)، وعادل النتيجة للمقاولون العرب أحمد علاء (90+9).

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك نتائجه المخيبة بتعادله للمرة الثانية على التوالي بعدما انتهت نتيجة مباراته الأولى هذا الموسم مع بيراميدز 2-2، رافعاً رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع. في المقابل، حقق المقاولون أولى نقاطه هذا الموسم، بعد خسارته الافتتاحية أمام بلدية المحلة 0-2.

وجاءت فرص المباراة قليلة، بإستثناء تسديدة أحمد عبد الرحيم «ايشو» (22) من على حدود منطقة الجزاء علت عارضة مرمى حارس المقاولون محمود ابو السعود، ورد محمد سالم برأسية (25) مرت فوق عارضة مرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

تحسن اداء الزمالك قليلاً مع بداية الشوط الثاني، وأبعد أبو السعود رأسية عمرو السيسي إلى ركنية (50)، وشهدت الدقيقة 58 ركلة جزاء للزمالك اثر لمسة يد من لؤي وائل مدافع المقاولون، قبل ان تُلغى اثر العودة الى تقنية الحكم المساعد.

واخيرًا، أسفر ضغط الزمالك عن هدف أول (83) من تمريرة عرضية من مصطفى شلبي، حولها زيزو رأسية وتابعها أوباما داخل الشباك بتسديدة على يمين أبو السعود.

تحول لاعبو المقاولون للهجوم بحثًا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سدد أحمد علاء مدافع الضيوف من وسط ملعب الزمالك ارتدت من القائم الأيسر لمرمى محمد صبحي، والأخير انقذ مرماه من هدف محقق، بإبعاد رأسية البديل عمرو مرعي إلى ركنية.

ونجح أحمد علاء في تسجيل هدف التعادل القاتل (90+9) بعد استقبال الركلة الركنية بتسديدة قوية على يسار محمد صبحي.

في المقابل، ارتقى بيراميدز إلى صدارة ترتيب الدوري، بفوزه على مضيفه البنك الأهلي بهدف وحيد على ملعب السلام.

سجل هدف فوز بيراميدز أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي خطأ في مرماه (69) بعدما اصطدمت به الركلة الخلفية من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك على يسار محمد أبو جبل.

وحقق بيراميدز فوزه الأول هذا الموسم، بعد تعادله في المرحلة الاولي مع الزمالك 2-2، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، فيما تراجع البنك الأهلي للمركز الأخير بلا رصيد بعدما تلقى الخسارة الثانية، وكانت الأولى أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين.