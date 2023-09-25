شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعبر فخ الجبلين.. والنجمة يفجر مفاجأة كأس خادم الحرمين الشريفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قاد البرتغالي روبن نيفيز فريق الهلال حامل اللقب إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز الاثنين على مضيفه الجبلين ضمن دور الـ 32 بهدف سجل لاعب الوسط البرتغالي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة غياب البرازيلي نيمار الذي فضل مدربه خورخي جيسوس اراحته بجانب مواطنه ميشائيل.

وفجر النجمة الناشط في الدرجة الأولى أول مفاجآت دور 32 بعد فوزه على الرائد 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.

وخطف المجمة هدفين في ظرف دقيقتين( 11 و13 )عن طريق الغيني الحاج باري والبرازيلي آلان ليما، وسجل المغربي كريم البركاوي هدف الرائد الوحيد قي الدقيقة 60،وعجز الخاسر بعد ذلك عن تعديل النتيجة ليغادر البطولة مواصلاً بدايته المتعثرة هذا الموسم.