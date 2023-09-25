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كأس الملك.. النصر يمطر أحد بخماسية ويتأهل

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الرياض - رويترز 0 تبليغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز النصر أربعة أهداف في الشوط الثاني ليسحق مضيفه أحد 5-1 ويتأهل إلى دور الستة عشر بكأس الملك، يوم الاثنين.

ورغم غياب استهل النصر المباراة في ملعب أحد بشكل مثالي عندما منحه السنغالي ساديو ماني التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 16.

لكن أحد استغل هفوة من دفاع النصر ليدرك البولندي كونراد ميخالاك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأعاد سيكو فوفانا التقدم للنصر بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 62، وعزز أندرسون تاليسكا من تفوق الفريق الضيف بضربة رأس في الدقيقة 73.

وجعل البديل أيمن يحيى النتيجة 4-1 للنصر من مدى قريب قبل تسع دقائق من النهاية ثم أكمل سامي النجعي الخماسية من وضع انفراد في الدقيقة 86.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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