شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023 بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل، حيث استضاف الزمالك نظيره المقاولون العرب، بينما التقى بيراميدز مع البنك الأهلى.

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو