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نتائج مباريات اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023 بدورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل، حيث استضاف الزمالك نظيره المقاولون العرب، بينما التقى بيراميدز مع البنك الأهلى.

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو

خطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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