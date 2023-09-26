أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: 15 يوماً تفصل عمرو السولية عن الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية.

15 يوماً تفصل عمرو السولية عن الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية

ينتظم عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يوماً، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.

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