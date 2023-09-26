شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الغد فى دورى المحترفين.. أحمد جلال لشبين والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، حكام مباريات دورى المحترفين المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وجاءت اختيارات الحكام كالتالى:

طنطا مع راية: الحكم عمرو عابدين ويعاونه محمود النحاس وكيرلس نزيه، وهيثم عثمان حكما رابعا.

دكرنس مع المصرية للاتصالات: الحكم محمود حسين ويعاونه كل من محمد عطا ومحمود دين، ومحمد علاء عاشم حكما رابعا.

بروكسى مع القناة: الحكم عمرو الشناوى ويعاونه كل من محمد القاضى وعماد فرج، ومحمد نهاد حكما رابعا.

وادى دجلة مع مصر المقاصة: الحكم محمود رشدى ويعاونه وائل فتحى وعمران فريج، ومصطفى مدحت حكما رابعا.

ويحل فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، ضيفا على فريق جمهورية شبين على ملعب الجمهورية بشبين، في مباراة جماهيرية كبيرة، حيث يأمل المحلة بالعودة بالنقاط الثلاثة بعد تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية والتي جاءت أبرزها كالتالى: يوسف بيبو، أحمد حجى، محمد أحمد عبد الحميد “قطة”، محمد مصطفى “إيفا”، أحمد سودانى، عبد الرحيم “عمورى”، محمود غالى” وأحمد مجدى، أحمد كشرى ومجدى صبرى، محمد أبو الحمد ورجب جمال، وأخيرا أحمد طارق ومحمد حجازى.

في المقابل، يسعى عصام شعبان، المدير الفني لفريق جمهورية شبين، إلى استغلال عاملى الأرض والجمهور في انتزاع الفوز الأول والثلاث نقاط بعدما خاض العديد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بالشكل الأكمل، حيث تعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس وأبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق.