أخبار الأهلى اليوم الأحد 25 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع كنزي حاتم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي خلال الموسم الحالي.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كنزي لتدعيم فريق سيدات اليد؛ استعدادًا للموسم الجديد، موضحًا أن كنزي إضافة كبيرة لفريق سيدات يد الأهلي، وأنها جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا للمشاركة في المباريات القادمة، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على العودة لتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين بدءا من مباراته القادمة أمام سان جورج، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين خشية من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات. ويحاول كولر اللجوء إلى سياسة التدوير لتفادي تعرض لاعبيه للإجهاد في ظل استعداد الأهلي للمشاركة في عدد كبير من البطولات مثل دوري أبطال أفريقيا ودوري أفريقيا لكرة القدم والدوري المصري وكأس مصر في نسختيه القديمة والجديدة وكأس الرابطة وبطولة النخبة المصرية وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

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