7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 فى مقدمتها ، منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.