اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 فى مقدمتها ، منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام  زامبيا ثم الجزائر  يومي 12 و 16 أكتوبر.

 

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو

خطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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