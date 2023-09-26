شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فعالية في موسم «الحبتور للبولو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجموعة الحبتور الرئيس التنفيذي، رئيس اتحاد البولو، عن أن الموسم الجديد لنادي الحبتور للبولو والفروسية سيشهد 15 فعالية لأنشطة البولو لجميع الفئات السنية وللجنسين على حد سواء، وسيشمل البراعم، والمبتدئين، والهواة، والمحترفين.

وأشار الحبتور إلى أن ضربة البداية ستكون السبت 14 أكتوبر المقبل بمباراة افتتاحية، ويستمر الموسم لأكثر من ستة أشهر، حيث ينتهي في السابع والعشرين من شهر إبريل 2024 مروراً بسلسلة كأس دبي الذهبية 2024، مشيداً بجهود وتعاون الأندية والأجهزة الإدارية والفنية للعبة.

وينطلق الموسم بمباراة افتتاحية استعراضية بعدما تنطلق بطولة كأس السيدات الخيرية في 28 أكتوبر المقبل، وفي اليوم التالي تنطلق بطولة كأس الهالوين وتستمر حتى الرابع من شهر نوفمبر، على أن تقام بطولة الملاك يوم 11 نوفمبر ثم دوري الحبتور خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر، وبطولة اليوم الوطني خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبلين. وتقام بطولة السير ونستون تشرشل من 5 إلى 9 ديسمبر، وينطلق مهرجان الحبتور 15 ديسمبر ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

ويشهد مطلع العام المقبل قمة الإثارة والمتعة بداية من دوري نادي الحبتور في الفترة من السادس وحتى الثالث عشر من شهر يناير 2024، أما سلسلة كأس دبي الذهبية فتنطلق في الثامن عشر من شهر يناير ببطولة كأس دبي الفضية التي تستمر حتى الثالث من فبراير وتعقبها كأس دبي الذهبية في 7 فبراير حتى 14 من الشهر نفسه.

وتبدأ كأس تحدي دبي في الأول من شهر مارس وتستمر حتى العاشر من الشهر نفسه، ثم دوري الحبتور من 23 إلى 30 مارس، بينما تقام بطولة الماسترز خلال الفترة من الأول وحتى السادس من إبريل، وتعقبها بطولة كأس دبي خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل، ويختتم النشاط ببطولة دوري الحبتور خلال الفترة من 23 حتى 27 إبريل 2024.