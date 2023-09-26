شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يواجه البطائح في نهائي كأس الاتحاد للصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يلتقي فريقا دبا الحصن والبطائح في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات على ملعب صالة نادي مليحة، وستكون مباراة اليوم قمة في الإثارة؛ كونها تجسّد مواجهة قمة بين الهجوم الكاسح والدفاع الصلب.

وكان الحصن قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على خورفكان في نصف النهائي 1-0، ولم تستقبل شباك دبا الحصن أي هدف في 3 مباريات، واليوم يلعب مباراته الرابعة وفي حال فوزه بشباك نظيفة يكون قد سطر تاريخاً وكتب رقماً كونه حقق بطولة في لعبة جماعية ولعبة معروفة بغزارة الأهداف من دون أن تهتز شباكه.

أما الطرف الثاني في المباراة وهو البطائح، الذي حقق إنجازاً في هذه البطولة؛ حيث تأهل إلى المباراة النهائية من عنق الزجاجة وبعد بداية متعثرة في الدور التمهيدي؛ إذ خسر مباراتي الدور التمهيدي أمام الحمرية 3-2 واتحاد كلباء 4-2 ولكن استفاد من اللائحة ورتب أوراقه وحقق فوزاً لافتاً في الملحق على مليحة بسداسية، وسطر الفوز الثاني على البطائح 5-3 وتأهل عن جدارة إلى النهائي.

ويقود الفريق الأخضر المدرب الوطني محمد المرزوقي، فيما يقود البطائح مدربه الوطني عدنان محمد الهولي صانع نهضته وإنجازاته.

وهناك أسماء تنضح خبرة في الفريقين مثل طاهر حسن وخالد حارب ووليد محمد في دبا الحصن ومحمد عبيد وراشد عبيد وعبد الله الخمري وأحمد حماد وعبد الله الفلاسي.