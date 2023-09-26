شكرا لقرائتكم خبر عن «شطرنج الفجيرة» يحتفي ببطل كأس الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ببطولة الإمارات الفردية للرجال التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في نادي دبي للشطرنج مؤخراً، واستطاع خلالها اللاعب عمار السدراني مواصلة مسيرة التميز عبر الظفر بالمركز الأول وكأس البطولة، وذلك بعد أن فاز بجميع الجولات محققاً العلامة الكاملة، في إنجاز استثنائي يضاف إلى سجله الحافل بالبطولات.

وأهدى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تثميناً للدعم المستمر والتوجيهات السديدة التي مهّدت لتحقيق أفضل الإنجازات المحلية والدولية، كما ثمّن المجلس الدعم اللامحدود من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والذي ساهم في استمرار النتائج الإيجابية، وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد على الرعاية والدعم الكريمين.

وأكد الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس الإدارة، أن الإنجازات التي يحققها لاعبو شطرنج الفجيرة تعكس أهمية العمل بالاستدامة للتميز وتطبيق خطط النادي الهادفة إلى الاستمرار في تحقيق الإنجازات والحفاظ عليها، ويعزز أهمية نادي الفجيرة للشطرنج في دعم الرياضة الإماراتية من خلال استكشاف ودعم اللاعبين المواطنين المميزين وتطويرهم.

وأشاد محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس الإدارة، باللاعب عمار السدراني، مؤكداً أن شطرنج الفجيرة يفخر بما يحققه أبناء النادي من إنجازات، مشيراً إلى أن السدراني، بتتويجه الأخير ببطولة الإمارات، يكون قد حصل على أغلب الألقاب الفردية المحلية، وهي: بطل الإمارات للرجال 2023، وبطل الإمارات للشباب 2022، وبطل كأس رئيس الدولة للرجال 2021، وبطل كأس رئيس الدولة للناشئين 2015، وبطل بطولة الإمارات الفردية للفئات العمرية أكثر من مرة، وجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.