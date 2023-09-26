شكرا لقرائتكم خبر عن الشنقيطي رئيساً لشركة الكرة والمطوع للألعاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي، على الثقة التي أولاها لمجلس الإدارة، آملاً ان يكونوا عند حسن ظن سموه ويسهموا بجهدهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي برئاسة الفريق محمد أحمد المري والذي عقد بمقر نادي شباب الأهلي، وتقدم المري بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين مثمناً جهودهم في خدمة النادي، مشيداً بما قدموه خلال فترة عملهم، كما رحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد متمنياً لهم التوفيق، ليواصلوا مسيرة العطاء ويقودوا النادي لتحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها تسمية رؤساء شركة شباب الأهلي لكرة القدم، قطاع الألعاب الرياضية والاستثمار.

وتم خلال الاجتماع تكليف طلال الشنقيطي برئاسة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، على أن يقوم الرئيس بتسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتم اختيار علي المطوع رئيساً لمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية وتكليفه باختيار أعضاء مجلس إدارة القطاع. وتم تسمية هشام عبدالله القاسم رئيساً لشركة شباب الأهلي للاستثمار.

واتخذ مجلس الإدارة قراراً بتكليف سعيد محمد القرقاوي برئاسة لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي بالنادي، وعين مجلس الإدارة الدكتور ماجد سلطان مديراً تنفيذياً لنادي شباب الأهلي.