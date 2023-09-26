شكرا لقرائتكم خبر جدة تحتضن بطولة ليف قولف العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن مدينة جدة بطولة ليف قولف «LIV Golf Jeddah» المقدمة من روشن، والتي سيشارك فيها 48 لاعبا من نخبة الأسماء العالمية في رياضة القولف، حيث ستقام المنافسات على ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2023.

وتعتبر بطولة جدة الحدث الثالث عشر ضمن روزنامة بطولات ليف قولف لهذا العام، ومن المنتظر أن تشهد تنافسا قويا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل.

وستضم قائمة الأسماء المشارِكة كلا من: الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي، وقاد فريقه «سماش» للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف جدة، والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022، والذي يعتلي حاليا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية، والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنيه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.