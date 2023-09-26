جوتا يدخل دائرة اهتمامات توتنهام الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الصحفي التركي أكرم كونور أن محترف نادي الاتحاد، البرتغالي جواو فيليبي «جوتا»، دخل دائرة اهتمامات نادي توتنهام الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار كونور عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس» (تويتر سابقا) إلى احتمالية اجتماع مدرب توتنهام، الأسترالي أنغي بوستيكوغلو، مع جوتا مرة أخرى، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحا أن توتنهام حريص على التعاقد مع اللاعب البرتغالي مجانا، في حالة موافقة بوستيكوغلو، مدربه السابق في سلتيك الأسكتلندي.

وتدرب جوتا على يد مدرب توتنهام الحالي في سلتيك، وقد تكون العلاقة الجيدة بينهما هي السبب في الرغبة بلم الشمل مجددا، ووفقا لما أوردته صحيفة «yardbarker»، فإن اللاعب البرتغالي يفكر في خياراته، وإنهاء عقده مع الاتحاد.

وانضم جوتا إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من سلتيك، بعقد يمتد لـ3 أعوام، وقررت إدارة النادي السعودي مؤخرا استبعاد اسم اللاعب من قائمة أجانب الفريق في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك بعد شهرين فقط على ضمه.

ولم يتمكن اللاعب البرتغالي، صاحب الـ24 عاما، في الفترة الماضية من لفت الأنظار بمستواه خلال مشاركته مع الاتحاد قبل قرار الاستبعاد؛ حيث خاض 5 مباريات في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا.