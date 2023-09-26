دي بروين يتربع على عرش الأعلى أجرا في «البريميرليغ»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاتزال أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتسيد بقوتها الاقتصادية وقدرتها الفائقة في الإنفاق على صفقات اللاعبين أكثر من نظيراتها في الدوريات الأوروبية الأخرى، ولعل الإحصائيات الأخيرة التي تثبت أن «البريميرليغ» هو الأكثر إنفاقا في العالم أبرز دليل على ذلك.

وبالتوازي مع المبالغ المدفوعة على صفقات اللاعبين، تدفع أندية الدوري الإنجليزي رواتب كبيرة للاعبيها، خاصة مانشستر سيتي، الذي حقق نجاحات رياضية كبرى في السنوات الأخيرة.

في السطور التالية نسلط الضوء على اللاعبين الأعلى أجرا في «البريميرليغ» بالموسم الجاري 2023-2024.

مانشستر سيتي – كيفن دي بروين (400 ألف جنيه إسترليني)

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين هو الأكثر إنفاقا على رواتب لاعبيه، التي تصل إلى 216 مليون جنيه إسترليني، واللاعب الأعلى أجرا لديه هو البلجيكي كيفن دي بروين براتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يوازي 45 ضعفا لما يتقاضاه اللاعب الأعلى أجرا في فريق لوتون تاون.

ليفربول – محمد صلاح (350 ألف جنيه إسترليني)

نجح ليفربول في الحفاظ على صلاح على الرغم من العرض الهائل من اتحاد جدة السعودي، ليكمل النجم المصري مسيرته الناجحة في ملعب «أنفيلد»، ومنذ تجديد عقده الأخير في صيف عام 2022 يتقاضى راتبا هو الأعلى في «الريدز» وصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

تشيلسي – رحيم ستيرلينغ (325 ألف جنيه إسترليني)

رغم الإنفاق الهائل للأمريكي تود بويلي منذ امتلاكه نادي تشيلسي، فإن ذلك لم ينعكس على رواتب اللاعبين، حيث إن 4 منهم فقط يتقاضون 200 ألف جنيه إسترليني أو أكثر أسبوعيا، في المقابل لدى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 8 لاعبين. واللاعب الأعلى أجرا في «البلوز» هو رحيم ستيرلينغ براتب أسبوعي يصل إلى 325 ألف جنيه إسترليني.

مانشستر يونايتد – جادون سانشو/ كاسيميرو (350 ألف جنيه إسترليني)

رغم قرار مانشستر يونايتد بإبعاد سانشو عن الفريق الأول، فإنه يعد من بين لاعبين اثنين هما الأعلى أجرا إلى جانب كاسيميرو ويتقاضيان راتبا أسبوعيا يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

أرسنال – كاي هافرتز (280 ألف جنيه إسترليني)

رحل هافرتز من تشيلسي إلى أرسنال في الانتقالات الأخيرة ليلعب مع «الغانرز» في الظهور الأول لأبناء المدرب ميكيل أرتيتا في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017، ويستلم اللاعب الألماني راتبا أسبوعيا يصل إلى 280 ألف جنيه إسترليني.

نيوكاسل يونايتد – ساندرو تونالي (210 آلاف جنيه إسترليني)

هو النجم الإيطالي المنضم إلى صفوف «الماكبايس» من ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة والتي أصبح بموجبها أغلى لاعب في تاريخ إيطاليا، يتقاضى تونالي راتبا أسبوعيا بلغ 210 آلاف جنيه إسترليني.

توتنهام هوتسبير – سون هيونغ مين (190 ألف جنيه إسترليني)

بعد رحيل هاري كين إلى بايرن ميونخ وتانغي ندومبلي إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة أصبح الدولي الكوري الجنوبي هو صاحب الأجر الأعلى في «السبيرز» براتب 190 ألف جنيه إسترليني.