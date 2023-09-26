شكرا لقرائتكم خبر نصيحة ميدو للاتحاد تثير الجدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار نجم الكرة المصري السابق، أحمد حسام، المعروف بـ«ميدو»، الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ألمح إلى أن النادي الأهلي القاهري «يعتبر محظوظا» عندما يتعرض خصومه لإصابات وإيقافات.

وتحدث «ميدو» في مقطع مقتبس لبرنامج يبث على إحدى المحطات السعودية، انتشر بشكل كبير في منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق «ينبغي أن يأخذ اتحاد جدة حذره عندما يواجه الأهلي بمونديال الأندية؛ لأنهم سيعانون من إصابات غير طبيعية خلال الفترة المقبلة»، في إشارة غير مباشرة إلى أن الأهلي «فريق محظوظ».

وكانت قرعة كأس العالم للأندية التي تقام في جدة خلال ديسمبر المقبل، قد أسفرت عن مواجهة محتملة لبطل أفريقيا مع الفائز من المباراة التي تجمع بين اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي، وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا.

ومن المتوقع أن يواجه الاتحاد فريق الأهلي المصري باعتباره الأوفر حظا للفوز، قياسا على ما يملك من نجوم، كالمهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، وفقا لرأي الكثير من النقاد الرياضيين.

وأضاف حسام وهو يبتسم «أي فريق يلعب ضد الأهلي، سيجد كمية إصابات وإيقافات غير طبيعية، ومن الممكن أن يحدث شيء للمدرب».

وقال «إنه في نهائي أفريقيا 2020 عندما لعب الزمالك مع مواطنه الأهلي، تعرض أهم اللاعبين لعدوى فيروس كورونا».

ودعا ميدو لاعبي الاتحاد إلى «قراءة القرآن» قبل مواجهة بطل الدوري المصري، مما أثار الكثير من الجدل.

من جانبه، وجه نجم الأهلي السابق، أحمد شوبير، انتقادات حادة إلى ميدو، قائلا «هذا الكلام يا ميدو.. مرفوض.

المقصود به صعب والمباراة الأخيرة أو قبل الأخيرة بين الأهلي والزمالك كان فيه 6 غيابات في الأهلي، ورغم ذلك فاز».

وتابع «أنا اتخضيت (فزعت) من كلام ميدو، وكلنا نتسلح بالقرآن والمسيحي يتسلح بالإنجيل، وكل واحد طبيعي له طقوسه.

ميدو من الناس الذين أحبهم، فانزعجت جدا من الرسالة التي يريد إيصالها»، بحسب صحيفة «المصري اليوم».