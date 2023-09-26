إنتر ميامي يترنح بدون ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يظهر أن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريق إنتر ميامي بسبب الإصابة سيكون له تأثير ممتد، وذلك بعدما تعادل الفريق أمام أورلاندو سيتي بهدف لكل منهما في مباراة الجولة 30 من الدوري الأمريكي «MLS».

التعادل كان محبطا لآمال إنتر ميامي في التقدم نحو المراكز المؤهلة إلى المباريات الفاصلة في الدوري الأمريكي، حيث ارتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز قبل الأخير من القسم الشرقي في «MLS»، وبفارق خمس نقاط ومباراتين أقل عن نيو يورك سيتي التاسع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى المباريات الفاصلة.

غياب ميسي عن إنتر ميامي قد يمتد إلى المباراة النهائية من كأس الولايات المتحدة المفتوحة، والتي تقام فجر الخميس المقبل أمام هيوستن دينامو، مع سعي فريق ولاية فلوريدا إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعد الفوز ببطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

وكشف مدرب إنتر ميامي تاتا مارتينو عن وضعية ميسي في تصريحات أدلى بها بعد مباراة أورلاندو سيتي، نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية «من الصعب للغاية تحديد نسبة معينة لاحتمالية عودة ميسي لأننا نسير يوما بعد يوم».

وأضاف «سنقيم حالته، أولا سأستمع إلى ما يقوله لي وكيف يشعر، وعلينا أيضا تقييم المخاطر المستقبلية».

يذكر أن كلا من ميسي وألبا تعرضا للإصابة واستبدلا في مباراة إنتر ميامي أمام تورونتو، والتي فاز بها بنتيجة 4-0، حيث لم يشاركا في مواجهة الفريق الأحد أمام أورلاندو سيتي بالدوري الأمريكي.

وسافر إنتر ميامي إلى أورلاندو دون ميسي الذي يعاني من مشكلة عضلية، وجوردي ألبا الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ أيضا، وسيرجيو بوسكيتس الذي أصيب بصداع نصفي.

يشار إلى أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يحتل المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري للمجموعة الشرقية، برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 29 لقاء؛ فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر في 15.