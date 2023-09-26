فيراتي يبهر القطريين في ظهوره الأول مع العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اهتمت الصحف والمواقع العالمية بخوض لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، أولى مبارياته الرسمية مع ناديه الجديد، العربي القطري، في مواجهة الريان السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نجوم قطر 2023-24 «دوري نجوم إكسبو».

وخاض فيراتي الدقائق الـ90 للمباراة التي أقيمت في ملعب «أحمد بن علي» المونديالي، وانتهت بفوز الريان بهدف متأخر، سجله المهاجم الإسباني رودريغو مورينو ليما، عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بشوط اللقاء الثاني.

بدوره، سلط موقع «فوتبول إيطاليا» الناطق بالإنجليزية الضوء على تحمل فيراتي إصابة بدت قوية في الوجه، تعرض لها الدولي الإيطالي خلال الشوط الأول من مباراة الريان الأخيرة.

ورفع لاعب الريان عبد العزيز حاتم قدمه عاليا، ليصدم وجه فيراتي، الذي نزف بعض الدماء؛ لكنه أكمل المباراة، في دليل واضح على شجاعة النجم السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، وحماسه تجاه تجربته الوليدة بالملاعب القطرية.

وانضم فيراتي (30 عاما) إلى العربي هذا الصيف، قادما من باريس سان جيرمان، بموجب عقد يمتد لـ3 مواسم؛ أي حتى 30 يونيو 2026.

ويصنف فيراتي ضمن أبرز لاعب الوسط في العالم خلال آخر 15 عاما، وقد توج مع باريس سان جيرمان بالكثير من الألقاب المحلية، وعلى الصعيد الدولي، فاز فيراتي رفقة منتخب إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

يذكر أن العربي -حامل لقب كأس أمير قطر الموسم الماضي- يحتل حاليا المركز التاسع على سلم ترتيب دوري نجوم إكسبو، برصيد 3 نقاط من 4 مباريات (3 تعادلات وخسارة).