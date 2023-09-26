محمود علاء يوجه رسالة لجمهور الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه محمود علاء، لاعب نادي الزمالك رسالة لجماهير الأبيض عقب التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الثانية بالدوري المصري 2023-2024.

نشر علاء صورة لجماهير الزمالك عبر خاصية "القصص القصيرة" على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "إنتوا فوق دماغ أي حد".

انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، اليوم، بالتعادل 1/1، وأحرز شقيق محمود علاء هدف المقاولون في الثواني الأخيرة محتفلاً بعلامة النسر، التي تشير إلى شعار النادي الأهلي.