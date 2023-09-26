الزمالك يصدر بياناً عاجلاً ضد أمين عمر.. ويطالب بإعادة مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل نادي الزمالك احتجاجاً لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون العرب في دوري نايل، طالب خلاله النادي باستبعاد الحكم من إدارة مبارياته مستقبلا، بسبب الآداء التحكيمي غير المحايد حسب الخطاب.

واتهم نادي الزمالك حكم المباراة بمجاملة منافسه، مضيفا "أمين عمر لم يحتسب ركلة جزاء رغم تدخل الفار" حسب البيان.

وتابع البيان "تعمد إنذار عدد ٦ عناصر من الزمالك لإرهاب"، مضيفا "المنافس أحرز هدفه في الدقيقة التاسعة رغم احستبا حكم المباراة وقت بدل ضائع 8 دقائق فقط".

وطالب البيان الحكم أمين عمر الحكم إلى التحقيق، وإعادة المباراة.