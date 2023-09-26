شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: راض عن أداء أوباما أمام المقاولون.. ومباراة أرتا سولار صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، أنه راض عن أداء يوسف أوباما في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب في الدوري، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، خاصة في المركز الذي شارك فيه، والخصم كان يدافع في وسط الملعب، ولم تكن مساحات متاحة أمام اللاعبين، ولذلك لم تكن هناك فرص لأوباما، ولكن مشاركته في المباراة القادمة لم يأخذ فيها قرار حتى الآن.

وعن مباراة العودة ضد أرتا سولار الجيبوتي، قال: "مباراة صعبة، علينا أن نبادر ونهاجم لأننا استقبلنا هدفين، والفريق الجيبوتي سيقوم بغلق دفاعه لعدم استقبال أهداف، ولو استقبلنا أهدافا سيكون الأمر صعبا".

وخطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وسجل يوسف أوباما هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 83، قبل أن يخطف أحمد علاء التعادل للمقاولون فى الدقيقة الـ 9 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبهذه النتيجة يحصد النقطة الثانية بعد التعادل فى الجولة الأول مع بيراميدز بنتيجة 2 / 2، فيما حصد المقاولون أول نقطة، بعدما تعرض للهزيمة فى الجولة الأولى من بلدية المحلة بنتيجة 2 / 0.