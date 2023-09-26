7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023، فى مقدمتها منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر.

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، وتتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو

خطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.