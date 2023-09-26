شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة أرتا سولار فى لقاء العودة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ملف بطولة الدورى بعد مواجهة المقاولون العرب أمس، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة، ليبدأ الفارس الأبيض الاستعداد بقوة لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار فى لقاء العودة بدور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، والتى تعد مواجهة مصيرية للفارس الأبيض بعدما تعرض للخسارة فى لقاء الذهاب بإثيوبيا بنتيجة 2 / 0.

من جهته تحدث أوسوريو، المدير الفني للزمالك، مع لاعبى فريقه حول أهمية المباراة ورغبته في تحقيق الفوز بنتيجة عريضة لتعويض الهزيمة في مباراة الذهاب، والتمكن من حصد بطاقة التأهل لدور المجموعات، لاسيما أن أوسوريو كان قرر استبعاد كل من التونسى حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا من مواجهة المقاولون من أجل إراحتهما وتجهيزهما لمواجهة أرتا سولار، نظرًا لأهمية المباراة والتي تحتاج لتركيز وجهد كبير.