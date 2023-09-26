شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب إحالة أمين عمر للتحقيق بعد أحداث مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة المقاولون التي أُجريت في الجولة الثانية من الدوري.

وجاء نص البيان كالتالي:

نظرا للظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحكم أمين عمر، الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه الأخطاء التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق وخسارته نقطتين في مشواره بالمسابقة، وتم إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية حتى تتحمل الجهات المسئولة عن إدارة المسابقة مسئوليتها للحفاظ على حقوق الأندية.

وتتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات التي صدرت من أمين عمر الحكم، بعد إذاعة الحوار الذي دار بينه وبين حكم الفار في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة رغم وضوحها وتأكيد حكم الفار على أنها مخالفة واضحة وصريحة، بالإضافة إلى احتسابه هدفا غير صحيح للمقاولين، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبيه قبل أن تدخل الشباك.

كما شهدت المباراة أخطاء أخرى ومحاولات الحكم استفزاز لاعبي الزمالك عن طريق منحهم إنذارات في ألعاب لا تستحق حتى مخالفة، في المقابل تغاضى عن العديد من المخالفات لصالح الزمالك وكل هذه الوقائع مسجلة بالصوت والصورة وشاهدها الجميع.

ويطالب نادي الزمالك بإحالة الحكم أمين عمر إلى التحقيق، وكذلك منعه من إدارة أي مباراة يكون نادي الزمالك طرفا فيها، كما يطالب بإعادة مباراته مع المقاولون العرب، نظرا لوجود أخطاء في تطبيق القانون، مما أثر على نتيجة اللقاء.