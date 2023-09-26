الامارات | أميركي وعماني ونيجيري.. من دبي إلى «مستر أولمبيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز ثلاثة لاعبين بطاقات التأهل المباشر إلى بطولة «مستر أولمبيا 2023»، خلال مشاركتهم في نهائيات بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام، التي نظمها نادي أكسجين، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 700 رياضي من المحترفين والهواة.

وأسفرت منافسات البطولة الرئيسة ضمن فئات الفيزيك وكلاسيك فيزيك والمحترفين، عن حجز ثلاثة لاعبين من الولايات المتحدة الأميركية، وعمان ونيجيريا، بطاقات التأهل المباشر إلى بطولة (مستر أولمبيا 2023) أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام في العالم، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خلال الفترة من الثاني حتى الخامس من نوفمبر المقبل، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وشهد منافسات البطولة التي أقيمت يومي 23 و24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، اللواء طلال أحمد الشنقيطي، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عادل العلي.

كما حضر المنافسات عدد من الشخصيات الرياضية وأعداد كبيرة من الجمهور الذي تابع العروض القوية من المشاركين من الدولة ومختلف دول العالم، الذين تجمعوا في دبي للمشاركة في أكبر منافسات تقام خارج الولايات المتحدة.

وضمن منافسات البطولة الخليجية حصل ثلاثة لاعبين من الإمارات والعراق والكويت على 3 بطاقات احتراف، وفي البطولة المفتوحة للهواة حصل 6 لاعبين في فئات الفيزيك، رجال هواة، وكلاسيك فيزيك، ورجال هواة، وكمال الأجسام هواة، على ست بطاقات احتراف كانت كالتالي: بطاقتان للاعبين من مصر، وبطاقتان للاعبين من نيجيريا، وبطاقة للاعب أوروبي، وبطاقة للاعب كويتي.

وأدار المنافسات عدد من الحكام العالميين كما حضر عدد من أبطال العالم تقدمهم البطل المصري ممدوح السبيعي (بيغ رامي) بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، وبراندون كيري بطل مستر أولمبيا لعام 2019، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام، مستر أولمبيا للمحترفين لعامي 2016 و2017.

وشهدت النسخة الثانية من البطولة إقامة معرض يضم أحدث المعدات والأجهزة الرياضية ومنتجات التغذية الصحية، بمشاركة عارضين من داخل الدولة وخارجها، واستقطب المعرض المئات من الزائرين للاطلاع على أحدث المنتجات المتعلقة بمجال بناء الأجسام وتدريبات اللياقة البدنية.