الامارات | «ميسي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجواد «ميسي» لقب المحطة الهولندية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أول من أمس، في مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي في هولندا، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ30، وذلك في ختام الجولات الأوروبية للكأس التي شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً وأصداء إعلامية واسعة.

ونجحت محطة هولندا من تحقيق مكتسبات مهمة وإضافية لمسيرة الكأس التي تجوب دول أوروبا والعالم، وذلك في ختام سباقاتها الأوروبية التاسعة التي أقيمت في مضامير دول فرنسا، إيطاليا، بولندا، السويد، بلجيكا، بريطانيا، روسيا، ألمانيا، وهولندا، ما يؤكد التفاعل المميز لملاك ومربي الخيل العربي بكل دول العالم مع سباقات الكأس الغالية وشغفهم الكبير للمشاركة في الحدث التاريخي العريق.

وتمكن الجواد «ميسي» المنحدر من نسل (داحس × جين دي أرك بنت دورمان) الذي يعود للمالك فيدو كيرسميكرز، وبإشراف المدرب تيمو كيرسميكرز، وقيادة الفارس وليام مونجيل من تسجيل انتصار مهم في مسيرته المميزة، بعد أن تألق وأبدع في أدائه، وأبهر الحضور الجماهيري في مضمار دوندخت بانطلاقته القوية واندفاعه الكبير في عمق المستقيم، متخطياً الجواد «سلوى» (كالينو × راقية بنت عامر) للمالك وذنان ريسينغ، وإشراف المدرب ألبان دي ميول وقيادة الفارس ستيفن بروكس بفارق نصف طول، وتمكن من حسم لقب القمة الهولندية على الكأس التي شهدت مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا، وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2.30.00 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثالثة الجواد «جارف» (داحس × كيس دي غزال بنت دورمان) للمالك هيف بن محمد القحطاني، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس أدري دي فريس بطل النسخة الماضية في هولندا، لينجح «ميسي» من إضافة لقب الكأس إلى خزائنه من جديد بعد فوزه السابق بلقب المحطة البلجيكية في عام 2020، حيث سبق للبطل من تحقيق مجموعة كبيرة من الألقاب والمشاركات الرائعة ويقف في مقدمتها لقب جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (الفئة الأولى) في أبوظبي 2020.