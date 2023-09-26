شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 /9 /2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من دورى نايل 2023/ 2024، بمباراتين قويتين بين بلدية المحلة وسموحة، ومودرن فيوتشر مع الداخلية.
موعد مباراة بلدية المحلة وسموحة
يستقبل فريق بلدية المحلة، في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق سموحة باستاد غزل المحلة، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق البلدية فوزا مهما على المقاولون العرب في الجولة الأولى، فيما تعادل سموحة مع الجونة بهدف لمثله في نفس الجولة.
ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثانى في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على المقاولون العرب، وسجل هدفين ولم تهتز شباكه بأى أهداف.
وفى المقابل، يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة، من التعادل مع الجونة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.
موعد مباراة مودرن فيوتشر والداخلية
ويسعى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لمواصلة البداية المميزة بالفوز على فاركو وانتزاع الفوز الثانى على التوالي من أجل المنافسة مبكرا على المراكز المتقدمة، ومنح الثقة للاعبين والتوليفة التي بدأ بها مباريات الدورى، محذرا من خطورة فريق الداخلية في الهجمات المرتدة، وطالب اللاعبين بضرورة إنهاء المباراة مبكرا واستغلال كل الفرص وترجمتها لأهداف.
ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثالث في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط بعد الفوز على فاركو بهدفين نظيفين متساويا مع الوصيف بلدية المحلة.
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