الامارات | تيباس يكشف مصير الدولي الفرنسي.. مبابي إلى الدوري الإسباني الموسم المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، أن انتقال الفرنسي كيليان مبابي للدوري الإسباني سيكون الموسم المقبل بنسبة أكبر من 70 أو 80%.

قال تيباس في مقابلة مع قناة موفيستار: "لست واثقاً، ولكني أعتقد أنه سيكون هنا بنسبة كبيرة".

وأبدى تيباس في ذات المقابلة تأييده لنشر المحادثات التي تتم بين حكام الفيديو والحكم الرئيسي، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم تأخير بث هذه المحادثات.

وحول العلاقة مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قال: "لا مجال للتصالح لأنها مسألة ثقافية".

وأضاف: "هناك اختلاف جوهري فيما نعتقده بشأن كرة القدم الاحترافية في أوروبا، لا مجال للاتفاق".

وبسؤاله عن الأخطاء التي وقع فيها منذ توليه مسؤولية منصبه، قال: "تتعلق بعدم رصد بعض مشاكل كرة القدم الإسبانية مبكراً مثل العنصرية"، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع هذا الأمر بعد مشكلة البرازيلي فينيسيوس الذي تعرض لإهانات عنصرية في الفترة الأخيرة.