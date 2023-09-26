شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلي قبل لقاء العودة أمام سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراتهم الماضية أمام سان جورج الإثيوبي، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ووضع قدما فى دور المجموعات للبطولة الأفريقية، فى رحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء وحصد النجمة رقم 12 فى تاريخه.

ويرغب كولر ومعاونوه فى معالجة أزمة إهدار الفرص بعدما أقدم اللاعبون على إضاعة ما يزيد عن ثلاثة أهداف خلال المباراة الماضية، بخلاف الثلاثة أهداف المسجلة، فى المواجهة التي شهدت تفوقاً واضحاً للمارد الأحمر.

كما يرغب كولر فى منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية لتفادي تكرار هذه الأخطاء في المباريات القادمة، خاصة مع المشاركة فى مواجهات أقوى بدءاً من دور المجموعات الأفريقي وبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم وبطولة الدوري المصري وكذلك كأس مصر.

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.