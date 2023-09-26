شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغلق صفحة الدورى ويبدأ التركيز فى لقاء العودة أمام الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق بيراميدز صفحة بطولة الدورى الممتاز، بعد مواجهة البنك الأهلى فى الجولة الثانية، والتي جمعتهما أمس، الاثنين، ليصبح التركيز منصباً على مواجهة الجيش الرواندى، في إياب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة الجمعة المقبل 29 سبتمبر فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وانتهت مباراة الفريقين في الذهاب على ملعب بيلي كيجالي في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتفصل بيراميدز خطوة واحدة عن التأهل لدور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع، ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.

وحرص جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز، على التحدث مع اللاعبين حول ضرورة طى صفحة الدورى، والتركيز جيدًا فى لقاء الجيش الرواندى، حتى لا تحدث مفاجأت فى اللقاء قد تؤدى لعواقب غير مرضية.